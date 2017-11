Iedereen bijt tanden stuk op organisatie van Charleroi: "Onze tegenstander kan dat moeilijk accepteren"

Charleroi ging zaterdag winnen in Beveren met 0-2. Nochtans speelden ze de hele tijd vanuit de verdediging, de thuisploeg had constant balbezit. Exact volgens het plan van Felice Mazzu.

Schitterend was het zeker niet, maar Charleroi maakte toch maar mooi een einde aan de sterke thuisreeks op de Freethiel. "Bij momenten moesten we het spel een beetje ondergaan tegen een zeer actief Waasland-Beveren", geeft Felice Mazzu achteraf toe. "We toonden soms te weinig intelligentie."

Wordt een match beslist op het resultaat? Dan is het verdiend - Mazzu

Maar na de rust haalde de organisatie van de Carolo's het en ondertussen werden zowat hun enige twee kansen genadeloos afgewerkt. "Het is misschien moeilijk voor de tegenstander om dat te accepteren, maar dit is het soort spel dat wij willen spelen", aldus Mazzu. "Een jaar geleden hadden we zo'n wedstrijd misschien niet gewonnen.

Of het uiteindelijk verdiend is? "Als een match beslist wordt op balbezit, dan is het niet verdiend. Als een match beslist wordt op het resultaat, dan is het verdiend", knipoogde de trainer.