De Boeck ziet mogelijkheden tegen Anderlecht, analist verwacht veel van aanvaller paars-wit: "Één surplus nodig"

Glen De Boeck is sinds kort de nieuwe hoofdtrainer van KV Kortrijk. Op zondagavond trekt hij naar het Astridpark, waar hij als speler mooie momenten beleefde. Wat kan hij daar uitrichten en wat denkt Aimé Anthuenis over die partij?

De Boeck beseft op voorhand al dat het moeilijk zal worden om punten te pakken in het Astridpark: "Ze verliezen geen vijf matchen per seizoen op eigen veld, dus de kans op een verlies is groter dan op een overwinning."

En toch ziet de nieuwe coach van Kortrijk kansen op een stunt: "In elke match liggen er mogelijkheden, maar het is aan ons om die te ontdekken", klinkt het duidelijk bij Sporza.

Afwerking enige minpunt tegen Bayern

In De Zondag liet Aimé Anthuenis zijn licht schijnen over de match: "Teodorczyk faalde tegen Bayern, maar het was een van de betere matchen van Anderlecht. Hoog tempo, veel druk op de speler in balbezit en prima combinaties."

"Enkel de afwerking was een minpunt. Vanhaezebrouck zal hetzelfde mooie voetbal willen laten zien tegen Kortrijk, met één surplus: een goede afwerking. Ik verwacht een goede prestatie van Harbaoui."