Oostendse matchwinnaar goudeerlijk: "Ik red mijn wedstrijd met die goal"

Foto: © photonews

De ontlading was enorm bij Hasan Özkan toen hij met zijn allereerste competitiedoelpunt ooit KV Oostende iets voor het uur op voorsprong bracht tegen Eupen. Het jeugdproduct van AA Gent was achteraf trots, maar verloor het overzicht niet.

"Het was niet zo'n goeie wedstrijd van mij", gaf hij eerlijk toe. "Ik red mijn match met dat doelpunt, gelukkig hielden we de drie punten daardoor thuis."

Hij zag de fase nog eens door zijn hoofd flitsen. "Canesin gaf me echt een uitstekende pas. Hij zag me goed lopen achter de verdediging, mijn controle was goed en de afwerking ook."

Defensief was het beter dan offensief -Hasan Özkan

Het was niet allemaal mooi bij Oostende: "Defensief stonden we beter dan offensief. Maar soms moet je zo'n wedstrijden op karakter winnen. Zeker in onze situatie. We komen uit de degradatiezone, ons hoofd is al boven water."

Of hij een vaste basisplaats te pakken heeft, weet hij niet. "Er zijn wat afwezigen natuurlijk. Bovendien was dit niet mijn beste match en leed ik veel balverlies. Maar als de trainer mij opstelt, ga ik er altijd voor."