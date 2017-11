Vanhaezebrouck gematigd tevreden na 4-0-zege van Anderlecht: "Ik vond het publiek vandaag beter dan mijn ploeg"

RSC Anderlecht legde zondagavond KV Kortrijk over de knie met zware 4-0-cijfers. Paars-wit startte fel met twee vroege goals, toch was coach Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd matig tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Ik vond dit niet de bevestiging van wat ik tegen Bayern München zag. Dit was een andere wedstrijd, een andere tegenstander", opende Vanhaezebrouck zijn persbabbel. "Ik zit hier niet te glunderen omdat mijn ploeg een wereldprestatie afleverde."

De landskampioen werd in minuut 1 gediend door de omstandigheden. (Lees er HIER meer over) Nadien sloop er laksheid in het team. "Ik vond het publiek vandaag beter dan mijn ploeg. Dat was woensdag anders."

"Ik ben tevreden over de manier waarop we vier knappe goals maakten en de nul hielden, maar door die vroege 2-0 sloop kwam er nog meer decompressie. Dat wil je als coach anders zien."

"We lieten KV Kortrijk te veel richting onze zestien komen, waardoor we onszelf niet spaarden. We moesten hoger controleren en in balbezit de bal niet zo makkelijk weggeven."