Van Crombrugge krijgt lof van Musona: "Hij liet me geen enkele optie"

Foto: © photonews

Knowledge Musona had zijn honderdste wedstrijd voor KV Oostende kunnen en misschien wel moeten afsluiten met een doelpunt. Twee keer vond hij Van Crombrugge op zijn weg.

Canesin stuurde Musona in de eerste helft met een prachtbal op Van Crombrugge af. "Dat was de perfecte pas, ik kon die bal niet beter gekregen hebben", aldus Musona achteraf.

Ik hoop dat Canesin nog vaker zal spelen -Knowledge Musona

"De doelman deed het echt uitstekend. Ik kwam ook niet helemaal centraal voor doel. Hij bewoog niet en gaf me geen enkele optie. Hij sloot de hoek en toen ik op een meter voor hem was, moest ik wel trappen. Ik had er altijd twee moeten maken vandaag, maar ben vooral blij dat we wonnen."

Hij kwam nog eens terug op de uitstekende wedstrijd van Fernando Canesin. "Hij werkt echt hard op training, ook al speelde hij al een lange tijd niet meer. Ik hoop dat hij meer kan spelen en dit kan doortrekken, want we hebben iedereen nodig."