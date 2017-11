Balen voor Van Crombrugge: uitstekend spelen en toch verliezen

Foto: © photonews

Hendrik Van Crombrugge die de ogen wanhopig ten hemel slaat, het is een beeld dat je dit seizoen wel vaker ziet bij Eupen. De doelman speelde alweer uitmuntend, maar kreeg opnieuw een doelpunt én een nederlaag om de oren.

"We stonden achterin nochtans goed deze wedstrijd. Het ging heel snel bij dat tegendoelpunt en enkele jongens stonden niet goed gepositionneerd. Het was een harde knal, ik kon er nog net bij met mijn vingertoppen, maar het was niet genoeg", aldus Van Crombrugge na de 1-0 nederlaag bij Oostende.

Eupen miste zelf ook de kansen. Ocansey kwam er het dichtst bij met een knal op Dutoit én een bal op de lat. "Die kans van Ocansey, tja, als je in de hoek zit waar de klappen vallen, zit ook alles tegen."

Ik kijk naar boven, dat is de enige richting waar we kunnen naar kijken -Hendrik Van Crombrugge

Het is strijden tegen de degradatie voor de Rode Lantaarn. "Dat is geen leuke positie, maar ik kijk naar boven. Dat is ook de enige richtig waar je naar kán kijken als je daar staat."

Toch een hoogtepunt voor Van Crombrugge, de redding op Musona, één tegen één. "Je mag de oplossing nooit aan de spits geven. Als je anticipeert, geef je die oplossing weg. Je moet vertrouwen op je reflexen in zo'n situatie."