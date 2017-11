Saaie match op komst volgens Boskamp? "Scoren erg moeilijk" en "Zij zijn het helemaal kwijt, slechtste aanval"

Foto: © photonews

De competitie is ondertussen over halfweg. En dus komt de vraag stilaan naar boven: welke teams gaan play-off 1 halen? Johan Boskamp heeft alvast een mening over twee pretendenten. En daarbij schiet hij met scherp.

Racing Genk en Standard nemen het in de Luminus Arena tegen elkaar op in een rechtstreeks duel om die top-6. En dus rest de vraag: wie doet daarin de beste zaak? Johan Boskamp beseft alvast dat beide teams nog een weg af te leggen hebben. "Wie eerste scoort, zal vermoedelijk de match wel winnen."

Standard lijkt het alweer kwijt

"Genk heeft een doelman die er is doorgekomen en ze incasseerden al vijf matchen geen doelpunt meer", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg. "Ze staan opnieuw in de top-6, maar de weg is nog lang en zwaar. En Genk scoort erg moeilijk, als ze het spel moeten maken, krijgen ze het lastig. Schrikwekkend, want ze hebben genoeg voetballend vermogen met Pozuelo & co."

"Standard? Die waren even goed bezig, maar lijken het alweer kwijt te zijn. Veel strijd, maar niet echt een idee. Veel angst, de zwakste aanval uit de competitie. En nee, de geschorste Pocognoli is wat mij betreft niet echt een gemis."