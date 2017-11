STVV-coach De Roeck laat zich uit over blessure De Norre en ziet ondanks vierde puntenverlies op rij ook positieve zaken

STVV kon niet scoren tegen negen Lokeren-spelers en kon zo al vier wedstrijden op rij niet meer winnen. Ondanks het 0-0 gelijkspel zag trainer Jonas De Roeck toch enkele positieve zaken.

"Ik denk dat we heel sterk begonnen zijn", vertelde De Roeck op de persconferentie. "Zonder bal waren we heel agressief en we vonden genoeg ruimte. Maar misschien was het toch beter geweest om met elf tegen elf te spelen dan met tien tegen tien. Na die rode kaart wist je dat het moeilijk werd om een doelpunt te scoren."

Lokeren zakte in en kwam er aanvallend nog nauwelijks uit. Niet onlogisch, als je eerst met tien en dan met negen speelt. "Ze gingen afwachten en wilden op de counter spelen. Als het eerste doelpuntje viel, dan wonnen we die match. We zitten momenteel in een periode waar de bal niet altijd goed valt in de zestien. Maar het is ook positief dat we niks hebben weggegeven, al verdienden we meer."

Blessure De Norre

Ook over de blessure van rechtachter Casper De Norre kon de STVV-coach nog iets kwijt. "Casper was niet 100% door een buikspierblessure. De volgende dagen moeten we bekijken hoe het zit", doelt De Roeck op de bekermatch tegen Oostende. "Het is belangrijk dat we met frisse jongens aan de match beginnen. Laat het na vandaag duidelijk zijn dat we genoeg kwaliteit op de bank hebben om dat op te vangen."