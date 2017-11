Loties is hoopvol: "We zitten niet ver meer van een overwinning"

Foto: Photonews

Eupen moest zich tegen KV Oostende weer maar eens gewonnen geven. De panda's slikten maar één doelpunt. Dat was onder trainer Jordi Condom wel eens anders.

Onder coach Makélélé boekt de achterhoede dus vooruitgang. Ondanks dat, baalt Jordan Loties toch vooral van de nederlaag. "We zijn achterin inderdaad sterker maar we scoren niet. Toch denk ik dat iedereen verkiest om dit Eupen te zien."

De 33-jarige Franse verdediger is hoopvol naar de toekomst toe. "We zitten niet ver meer van een overwinning. Al wordt het toch dringend tijd dat we punten pakken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het goedkomt."