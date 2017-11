Saief knokte van ver terug: "Gelukkig sta ik mentaal sterk"

Foto: © photonews

Kenny Saief vierde na maanden blessureleed eindelijk zijn terugkeer bij AA Gent. Tegen Moeskroen mocht hij een kwartiertje voor tijd invallen. Hij blikt positief vooruit naar de rest van het seizoen.

"Ik zit al op een goed niveau, maar ik moet uiteraard nog wat verbeteren", aldus Saief achteraf. Hij speelde al enkele weken opnieuw met de beloften, maar moest toch wat geduld oefenen om zijn opwachting bij de a-ploeg te maken.

"Ik wist dat het een tijdje zou duren en het moeilijk zou zijn, maar ik sta mentaal sterk. Ik heb keihard gewerkt en zal dat blijven doen om mijn kans te krijgen en te grijpen."

Heel zwaar om toe te kijken wanneer het team het moeilijk heeft -Kenny Saief

In de Beker kan hij misschien al een nieuwe kans krijgen. Gent neemt het daarin op tegen Lokeren in eigen huis. "Ik zal hard werken om die basisplaats af te dwingen, maar de coach beslist."

Toen hij het team in moeilijkheden zag tijdens zijn afwezigheid, stak dat toch flink tegen. "Het was heel moeilijk, ik zag dat het niet draaide, maar ik kon helemaal niets doen om het team te helpen. Het belangrijkste is dat die periode achter de rug is."