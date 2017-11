Lionel Messi komt met opvallende prik richting Neymar: "Daardoor sterker"

Lionel Messi en Neymar speelden de voorbije jaren samen de pannen van het dak bij Barcelona, maar deze zomer koos de Braziliaan voor PSG (en het grote geld). De Argentijnse superster laat zich nu uit over zijn gewezen aanvalscollega. Met een prikje.

Lionel Messi laat in Marca uitschijnen dat de transfer van Neymar een goede zaak is voor Barcelona. "We zijn verplicht geworden om een ander systeem te gaan hanteren door zijn transfer", aldus de Argentijnse superster.

Real Madrid zal er nog wel staan

"Offensief zijn we een serieuze sterke pion kwijtgespeeld", gaat Messi verder. "Maar defensief staan we beter. We hebben meer balans in het team en ons middenveld is erg sterk momenteel."

Barcelona gaat voorlopig als een tierelier doorheen de Primera Division en heeft al zeven punten voorsprong op Atlético en Real Madrid en bovendien nog een wedstrijd tegoed. "Maar ik verlies ploegen als Real Madrid nooit uit het oog, op het einde van het seizoen zullen ze er wel staan. Er zijn nog heel veel matchen te spelen."