'Teodorczyk vindt weg naar doel niet meer, maar verrassende toptransfer loert om de hoek'

Het minste wat je kan zeggen is dat Lukasz Teodorczyk momenteel in een vormdipje zit. De aanvaller van RSC Anderlecht heeft het erg lastig om de weg naar doel te vinden en lijkt ook het vertrouwen kwijt. En toch is er interesse.

Vele clubs komen Teodorczyk nog steeds scouten, omdat ze wel beseffen dat de Pool de intrinsieke kwaliteiten heeft van een topper. Dat bewees hij ook vorig seizoen bij paars-wit met 22 doelpunten.

Sevilla

Volgens Fichajes is er alvast opnieuw concrete interesse van Sevilla in de Poolse spits. Ook afgelopen zomer wilde de Spaanse subtopper uitpakken met een transfer van Teodorczyk.

Als Anderlecht deze winter voor een nieuwe spits gaat, zou het misschien Teo wel eens van de hand kunnen doen. De interesse van Sevilla is wat dat betreft een opsteker. De Spaanse club kwam Teodorczyk dit seizoen in ieder geval al meermaals scouten.