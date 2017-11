Brys denkt aan versterking na 1 op 9 van Beerschot Wilrijk: "Kijken hoe we de kern kunnen voeden in de winterstop"

Foto: © photonews

Beerschot Wilrijk leek in Westerlo op weg naar de eerste driepunter, maar gaf die in de slotfase toch nog uit handen. Marc Brys oogde achteraf opvallend kalm, maar weet ook dat 1 op 9 niet kan voor de periodekampioen.

Over de eerste helft was Marc Brys nog positief, de tweede daarentegen was een heel ander verhaal. "We zaten onmiddellijk slecht in de wedstrijd. Op één kans na zijn we niet aan het doel geraakt. En dan krijgen we nog een gelukkige penalty die we eigenlijk niet verdienden", geeft de coach toe.

1-1 is de juiste uitslag van een slechte wedstrijd - Marc Brys

Twee redenen

"Een paar jongens maakten hun eerste minuten na een lange blessure. Dan ligt dat niet aan hun conditie, maar een gebrek aan matchritme", verklaarde Brys de mindere prestatie. "Anderen zitten simpelweg in een slechte vorm. Zeker vooraan hebben we weinig of geen balvastheid."

Versterking nodig

Dus wat nu? "We moeten rustig blijven en vooral niet panikeren. Maar we gaan wel herbronnen en kijken wat er in de winterstop nog mogelijk is om de kern te voeden." De scouts zullen dus hun werk hebben.