Degryse is zeker: "Dan wordt hij topschutter in de Belgische competitie"

Bandé en Thelin zijn na vijftien speeldagen nog steeds de topschutters in de Jupiler Pro League. Maar Marc Degryse ziet een potentiële topschutter nu al opstaan. Al moet er dan wel iets veranderen bij de club waarbij hij speelt.

Henry Onyekuru zorgde als een duiveltje uit een doosje op speeldag 9 voor de 1-0 winst van Anderlecht tegen Standard. Het was ook meteen al het vierde competitiedoelpunt van de Nigeriaanse aanvaller.

Zaken die je ook in Mechelen (2x) en afgelopen weekend nog in Moeskroen kon opmerken. Met zeven goals is de achterstand op de topschutters amper een goaltje meer, het seizoen is nog erg lang en dus mag de spits op meer aanspraak maken.

“Hij heeft zeker een neus voor doelpunten”, aldus Marc Degryse over de spits. “Hij is momenteel vooral tweede spits. Ze moeten hem gewoon in de goede zones laten komen en dan gaat hij topschutter worden.”

“Vergeet niet dat hij er vorig seizoen ook evenveel maakte als Teodorczyk. Hij heeft nog maar de helft van de wedstrijden gespeeld en scoort toch wel makkelijk”, zag de analist het in Extra Time echt wel goedkomen met Onyekuru.