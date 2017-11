Mertens blijft met Napoli in spoor Juve, frustrerende middag voor Nainggolan

In Italië stonden vanmiddag met Roma, Milan en Napoli drie ambitieuze ploegen op het veld. Mertens mocht met zijn Napolitanen als enige met een tevreden gevoel van dat terrein stappen.

AC Milan, dat met indrukwekkende transfers uitpakte deze zomer, geraakte in eigen huis niet voorbij Torino. Het werd een zoutloze 0-0 in San Siro. Ook bij Roma krabden ze met de handen in het haar.

Na een rode kaart voor De Rossi -die ook een penalty opleverde- gaf het een 0-1 voorsprong bij Genoa uit handen. Ook in Udinese-Napoli besliste een penalty over de uitslag. Jorginho trapte hem in twee tijden binnen. Bekijk hieronder de beelden van die strafschop. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Net als @Cristiano had ook Jorginho twee kansen nodig om zijn penalty om te zetten. ✅ Napoli leidt zo met 0-1 aan de rust! ☕️ pic.twitter.com/MHLC40WPll — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 26, 2017

