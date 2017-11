Nieuwe doelmannenblunder, maar Wesley en Limbombe houden drie punten thuis in knotsgekke match

Een nieuwe blunder van Guillaume Hubert leek Club Brugge duur te staan te zullen komen. Maar in een knotsgekke slotfase wisten Wesley en Limbombe met twee prachtige doelpunten de achterstand weg. Verdiend gezien de druk die Club bleef zetten.

Ivan Leko behield het vertrouwen in zijn jongens van vorige week. Met Diaby en Vossen in de spits en zonder Timmy Simons op de bank. Het werd een leuk openingskwartier in Jan Breydel. Met enkele grote kansen voor Zulte Waregem om de debatten mee te openen. Walsh en Leya Iseka - die scoorde, maar afgevlagd werd (terecht of niet laten we in het midden) - kregen de bal niet tegen de netten.

Aanvallend gerommel

En dat kon ook Diaby aan de overkant niet, toen hem een gouden mogelijkheid werd aangeboden door Vormer. En Vossen blonk ook een paar keer uit in slordigheid. Het maakte dat het publiek zich al na twintig minuten tegen zijn spitsenkoppel keerde. Onrust in Jan Breydel. En die werd een kwartier voor rusten nog wat groter.

Hamalainen stuurde Leya Iseka weg en die werkte wel heel proper af met een krul in de verste winkelhaak. Zulte Waregem speelde - ondanks de 3 op 21 - vrank en vrij. Op de counter weliswaar, maar qua technische uitvoering waren ze makkelijk de betere van blauw-zwart, dat aanvallend rommelde.

Fluitjes

De thuisploeg werd zelfs door hun eigen publiek getrakteerd op fluitjes. Krediet is iets héél relatiefs in het voetbalwereldje. Vossen miste begin de tweede helft dan nog eens, wat het er niet beter op maakte. Maar even later kwam de verdediging van Club een handje toesteken. De bal viel in het pak en met een buffelstoot scoorde Mechele de gelijkmaker. En ineens stond heel Jan Breydel weer in rep en roer.

De druk op de defensie van Zulte bleef nu aanhouden, maar er doorgeraken was iets anders. Leko wierp er dan maar zijn breekijzer in: Wesley. De spitsen van Leko hebben het moeilijk, maar wat gezegd van de doelmannen?

Hubert leek een makkelijke voorzet van Walsh te klemmen, maar liet de bal toch glippen. De Pauw scoorde zo de makkelijkste goal uit zijn carrière. Wat een blunder alweer! Leko blies zich de wangen bol van frustratie. En het publiek riep om Butelle, die uiteraard de selectie niet haalde.

Gelukkig voor de doelman was daar nog de ingevallen Braziliaanse tank Wesley. Met zijn rechtervoet als penseel schilderde hij de bal tien minuten voor tijd in de verste hoek: 2-2. Club zette een slotoffensief in om 'u' tegen te zeggen.

En dat loonde, want na de zoveelste aanval over links besloot Limbombe zelf zijn kans eens te gaan. En de bal verdween in dezelfde hoek als die van Wesley. Drie punten binnen, maar Club is er diep voor moeten gaan. En Zulte Waregem is het winnen helemaal verleerd.