OVERZICHT: Spanning is weer helemaal terug in eerste amateurklasse, top-5 binnen twee punten!

Ook in de eerste amateurklasse werd dit weekend gevoetbald. En dat leverde opnieuw enkele erg interessante uitslagen op. Wie deed de beste zaak? Het overzicht.

Het is in ieder geval weer flink spannender geworden in de eerste amateurklasse, want leider Lommel heeft een 0 op 6 te pakken. Het verloor in eigen huis van Deinze.

Gomez had de bezoekers op voorsprong gebracht voor de rust. Alexandre De Bruyn maakte nog gelijk voor de Limburgers, maar Bael besliste de wedstrijd in het voordeel van de Oost-Vlamingen.

Hyperspanning

Deinze rukt zo op in de stand tot op twee punten van leider Lommel. Die hebben het gezelschap gekregen van Dessel Sport, dat vrijdag al won bij Dender.

Ook Heist en Knokke wonnen hun wedstrijden op zondag, waardoor het in de stand nu bijzonder spannend wordt. Drie teams staan samen op kop, het nummer 5 volgt op amper twee punten.

