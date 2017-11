Atlético (met invaller Carrasco) maakt gehakt van Levante, Serie A-Belgen zien lijdzaam toe vanop de bank en vier landgenoten op het veld in Eredivisieduel

Gisterenavond werden enkele duels afgewerkt in verschillende Europese competities met enkele Belgen. Een overzicht:

Rode Duivel Yannick Carrasco won met 5-0 van Levante. Zo springt Atletico over de buren van Real Madrid naar de derde plaats. Carrasco viel in de 66ste minuut in, maar toen stond het reeds 4-0. Voor Atlético scoorden Griezmann en Gameiro elk twee keer. Verder was er ook nog een eigen doelpunt van Rober.

Serie A

In Italië verloor het Cagliari van belofteninternational Senna Miangue met 1-3 thuis van Inter Milaan. Miangue bleeft de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd. Dennis Praet en Sampdoria verloren met 3-0 van Bologna. De blonde middenvelder kwam terug uit blessure en bleef de hele wedstrijd op de bank.

Eredivisie

In het Eredivisieduel tussen Heracles en NAC Bred stonden maar liefst vier landgenoten op het veld. Bij Heracles waren dat Bram Castro, Dries Wuytens en Dario Van Den Buijs. Bij NAC stond Arno Verschueren in de basis. Heracles haalde het met 2-1. Kevin Begois (Groningen) mocht niet invallen tijdens het met 0-2 verloren duel tegen Feyenoord.