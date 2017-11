🎥 De Bruyne, Kompany en co. met geluk voorbij Huddersfield, mét uitstekende Depoitre

Ook dit weekend blijft Manchester City de ruime voorsprong op achtervolger Manchester United vasthouden. Een overwinning met het kleinste verschil bij Huddersfield was voldoende.

Nochtans kwam Manchester City aan het einde van een matige eerste helft op achterstand na een own-goal van Nicolas Otamendi op hoekschop. Ook kapitein Kompany kon de bal niet meer keren. Hij stond alweer in de basis.

Ook in de basiself, Laurent Depoitre. De Belgische aanvaller kreeg een ondankbare taak om alleen voorin af en toe voor verpozing voor zijn defensie te zorgen. Hij knokte hard en mocht terugblikken op een goeie partij.

Het geluk van Sterling

Maar afsluiten met een overwinning kon hij niet. Raheem Sterling versierde een penalty en Agüero miste niet. Diezelfde Sterling zag tien minuten voor tijd de bal via zijn knie in doel vallen. Zo pakte Manchester City toch nog de zege. Bekijk hieronder de doelpunten. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.