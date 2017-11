Standard-spelers boos op videoref: "Altijd tegen ons"

Junior Edmilson is blij met de belangrijke zege op het veld van Racing Genk, maar net als ploegmaat Mpoku was hij niet te spreken over de strafschop die Genk kreeg na ingrijpen van de videoref.

Standard en de videoref, het is geen geslaagd huwelijk tot dusver. Sinds de uitsluiting van Orlando Sa op Sint-Truiden hebben de Rouches reden tot klagen. Nu was er ref Visser die de bal op de stip legde na het raadplegen van de beelden.

Het was wel degelijk een overtreding op Thomas Buffel, maar die gebeurde net buiten de zestienmeter. "Ik raakte zelfs als eerste de bal", benadrukte Mpoku na de wedstrijd. "Maar intussen weten we wel dat de beelden gebruikt worden tegen Standard, maar wanneer het in ons voordeel is daarentegen..."

De beelden worden gebruikt tegen Standard - Paul-José Mpoku

Eenzelfde geluid horen we bij Edmilson. "Het is altijd hetzelfde liedje. Die beslissingen zijn altijd tegen ons. Gelukkig voor ons, heeft Ochoa die strafschop gestopt. Dat maakt het makkelijker om die vergissing te vergeven."

"We scoorden twee goals op verplaatsing en we incasseerden er geen enkele. We zijn geslaagd in ons opzet. We staan nu voor het eerst in de top zes en dat doet veel plezier", besluit Edmilson.