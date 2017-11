Standard vloert Genk opnieuw en verovert plaats in top zes

Foto: © photonews

Standard klopte zondagmiddag Racing Genk voor de tweede keer dit seizoen in een bewogen wedstrijd waarin de Limburgers een goal onterecht afgekeurd zagen en een strafschop misten. Standard pakt 3 gouden punten.

Bij Genk viel Bryan Heynen in laatste instantie uit waardoor Brabec in de ploeg kwam. Karelis kreeg de voorkeur op Ingvartsen. Sa Pinto moest op één plaats wijzigen: Fai verving de geschorste Pocognoli.

We kregen een aangenaam matchbegin voorgeschoteld, met Schrijvers die de eerste goal scoorde. Het Genks feestje ging echter niet door wegens buitenspel, maar dat bleek een fout van de lijnrechter. Pech voor Genk want op het kwartier troffen de Rouches raak en die telde wel. Sa ging neer en kreeg de vrije trap mee, Mpoku krulde het leer heerlijk in de bovenhoek. (0-1)

Het tempo bleef hoog, de duels stevig en het waren de bezoekers uit Luik die nog het meest aanspraak konden maken op een goal voor de pauze. Mpoku liet de 0-2 twee keer na elkaar van dichtbij liggen en een kopbalgoal van Sa werd afgevlagd en ditmaal wel terecht.

Stuivenberg hield gelegenheidsmiddenvelder Brabec in de kleedkamer en bracht met Ingvartsen extra aanvalskracht.

Videoref

Na 55 minuten kreeg Genk een geweldige kans op de gelijkmaker, maar Schrijvers liet die liggen vanop de stip. Ochoa ging naar de goede hoek en redde knap. Het was de videoref die aangaf dat de fout op Buffel een strafschop was want Visser liet in eerste instantie begaan.

De Limburgers probeerden de ganse tweede helft en domineerden, maar het was Standard dat in het slot genadeloos toesloeg. Agbo nam een afvallende bal vol op de slof en maakte er zo 0-2 van.

Standard doet dankzij deze overwinning een geweldige zaak in de rangschikking. De Rouches maken een einde aan de ongeslagen reeks van Genk en springen over de Limburgers naar de zesde plaats.