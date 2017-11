Zuur puntenverlies voor STVV: "Misschien waren die twee rode kaarten niet in ons voordeel"

Foto: © photonews

Sint-Truiden kon voor de vierde wedstrijd op rij niet zegevieren. Thuis tegen Lokeren werd er 0-0 gelijkgespeeld, ondanks twee rode kaarten voor de bezoekers. Steven De Petter baalde na afloop.

STVV creëerde heel wat kansen, maar bleef toch op een scoreloos gelijkspel steken. "We zijn goed aan de wedstrijd begonnen, maar door die rode kaart werd het een heel andere match", aldus de aanvoerder.

"Lokeren zakte terug en we moesten opletten voor de tegenaanval. Hoe langer het duurt voor er een doelpunt valt, hoe meer gaten er komen. Het was gewoon jammer voor ons dat die ene goal niet viel."

"Momenteel ontbreekt dat tikkeltje geluk"

Lokeren moest een uur met zijn tienen spelen en daarna nog even met negen. "Misschien waren die twee rode kaarten van vandaag niet in ons voordeel", verraste De Petter. "Het gaf een heel vertekend wedstrijdbeeld. Lokeren kon in hun blok spelen en loeren op de tegenaanval. Maar we zitten ook in een moeilijke periode. Momenteel ontbreekt dat tikkeltje geluk."