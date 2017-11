Topper op het scherp van de snee met als inzet de top zes: Genk of Standard?

Een bikkelharde strijd om een plek bij de eerste zes. Niets meer of niets minder staat vanmiddag op het programma in de Luminus Arena waar KRC Genk Standard ontvangt.

Genk telt momenteel 2 puntjes meer dan Standard. Het verschil tussen winst en verlies is enorm. Bij winst loopt Genk al 5 punten uit op de Rouches, maar als Sa Pinto zijn team naar de drie punten leidt, klimt Standard over Genk in de top zes.

De Limburgse defensie staat de laatste weken als een huis, liefst 5 wedstrijden hield doelman Vukovic de nul. Colley keert terug en dus verhuist Brabec naar de bank. Berge, Trossard en Dewaest zijn nog geblesseerd.

Fysieke strijd

"Standard heeft fysieke kwaliteiten, sterke spelers maar ze vinden wat moeilijker de weg naar de netten", weet coach Stuivenberg. "Het wordt heel belangrijk om eerst te scoren."

Bij Standard, dat vorige week gelijkspeelde tegen Oostende, kijkt Pocognoli tegen een schorsing aan. Cop, Fiore en Bokadi liggen de in de lappenmand.

