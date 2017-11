Stuivenberg vloekt: "Gisteren gingen zijn strafschoppen nog binnen"

Foto: © photonews

Racing Genk leed een bijzonder pijnlijke nederlaag zondagmiddag. De Smurfen gingen met 0-2 onderuit tegen Standard dat nu over hen naar de top zes springt.

Toegegeven, Genk kende pech toen een goal onterecht afgekeurd werd wegens buitenspel. "Zulke fases zijn heel bepalend", gaf coach Stuivenberg aan na afloop. "De lijnrechter maakte niet de juiste keuze, maar dat gebeurt nu eenmaal."

"Ik was niet blij met onze eerste helft. Wij lieten Standard in hun spel komen. We zetten te weinig druk op de bal, we kwamen te veel in het duel en we leden te veel balverlies", analyseert de Nederlander.

Gemiste strafschop

Schrijvers miste een elfmeter. "De strafschop was een keerpunt. Als we die scoorden, dan hadden we de match volgens mij nog gewonnen. Op het einde kregen we dan nog het deksel op de neus, opnieuw na een spelhervatting."

Nochtans gingen de strafschoppen op training vlotjes binnen bij Schrijvers. "Ach, een speler mist natuurlijk niet bewust. Siebe nam zijn verantwoordelijkheid. Gisteren had hij er nog 3 genomen en die gingen allemaal binnen."