Anderlecht moest tegen Kortrijk verder zonder Kums, Vanhaezebrouck geeft update over zijn blessure

Hein Vanhaezebrouck spaarde Adrien Trebel tegen KV Kortrijk nadat hij tegen Bayern München een lichte knieblessure opliep. Kort na de rust raakte echter Sven Kums geblesseerd, waardoor de Fransman toch in het veld kwam.

De 29-jarige ex-Gouden Schoen tastte na enkele minuten in de tweede helft naar de dij. "Voorlopig moeten we afwachten hoe ernstig de blessure is", gaf coach Hein Vanhaezebrouck kort wat duiding bij de situatie.

"Bij spierletsels moet je altijd wat afwachten. Maandag doen we eerste check. Maar soms zijn zulke blessures pas na twee dagen zichtbaar."

Anderlecht heeft nog een druk programma tot aan de winterstop. Tegen Kortrijk haalde Vanhaezebrouck Sels, Kara, Appiah, Trebel en Tedorczyk (geschorst) uit zijn basiself.

"We spelen nu vier matchen in twaalf dagen. Dan moet je sommige spelers eens wat rust gunnen", aldus de Anderlecht T1. Komende woensdag krijgen de Brusselaars Standard over de vloer in de achtste finales van de Corky Cup.