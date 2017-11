Teleurstelling in Genk: "Standard heeft ons nu bijgebeend"

Foto: © photonews

Racing Genk verloor vanmiddag belangrijke punten tegen rivaal Standard en tuimelt zo uit de top zes. Thomas Buffel zag dat Genk onvoldoende wist te creëren.

We begonnen goed aan de wedstrijd, maar dan kwam Standard met een mooie vrije trap op voorsprong. Ik weet niet of het een licht gefloten fout was", vroeg Buffel zich af na de wedstrijd.

Zelf eiste hij in de tweede helft een hoofdrol op toen hij neerging op de rand van de zestien. Na ingrijpen van de videoref legde Visser de bal op de stip, maar Ochoa pakte de penalty van Schrijvers.

"Als je een strafschop krijgt, moet je die benutten, maar dat gebeurde niet. Standard scoorde dan nog helemaal op het einde. Zij hebben fysieke kwaliteiten, maar ik vond niet dat wij fysiek de mindere waren."

Foute keuzes

Waar het dan wel foutliep voor Genk? "We moeten de juiste keuze maken en dat deden we te vaak niet. We zijn zeker niet van de mat gespeeld, maar we creëerden te weinig kansen."

Standard wipt zo over Genk naar een plek in de top zes. "Standard heeft ons nu bijgebeend, maar vanop de plaats waar we nu staan, behouden we wel uitzicht op play-off 1."