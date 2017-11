Thuis- én uitploeg onder de indruk van nieuwe tribune: "Dacht dat we samen gingen moeten douchen met die van Mechelen" vs "Standaard voor België"

Foto: © photonews

Antwerp - KV Mechelen had weinig om het lijf op het veld, maar daarnaast was het wél genieten. Van de nieuwe tribune dan toch, die er in al zijn glorie stond en werd ingehuldigd. Spelers van Antwerp én Mechelen waren onder de indruk, we sprokkelden een aantal reacties.

"Gek dat het zo snel is kunnen klaar raken. Ook de kleedkamers zijn erg mooi. Het was een speciale dag vandaag, toch wel", aldus Alexander Corryn. "Ik dacht eerst dat we samen met KV Mechelen gingen douchen, zoveel douches zijn er. Het is echt chique, het verschil met wat het was is groot."

"Zeker een heel mooie tribune. Het geeft meteen een heel ander gevoel, maar we waren er niet van onder de indruk in die zin dat er nu meer druk lag ofzo", pikte Sinan Bolat in. Ook Jelle Van Damme kon het wel pruimen: "Het is wel heel indrukwekkend. De jacuzzi deed het nog wel niet in de kleedkamer, maar verder is alles perfect", aldus de lachende linksachter.

En zelfs bij Mechelen waren ze - bij monde van Tim Matthys - onder de indruk van de nieuwe tribune: "Erg mooi, heel positief voor het Belgisch voetbal dat er zulke dingen neergepoot worden en ook op zo'n korte tijdsspanne. Er lag nog wat modder nu, maar dat komt wel goed en nemen we erbij. Het is een mooie tribune, zoiets zou standaard moeten zijn in België. Het onze in Mechelen moet natuurlijk nóg veel mooier worden."