Nieuwkomer bij Beerschot Wilrijk moest wennen aan het zware trainingsregime van Marc Brys: "De eerste vier weken heb ik afgezien"

Foto: © photonews

Tom Van Hyfte (31) is dit seizoen een van de nieuwe gezichten bij Beerschot Wilrijk. De ervaren middenvelder kwam over van de Nederlandse eersteklasser Roda JC, en moest zich de eerste voorbereidingsweken aanpassen aan het ritme.

Van Hyfte speelde tot dusver 14 van de 16 competitiematchen in de Proximus League en is een van de belangrijke schakels in het radarwerk van Marc Brys. Maar hoewel de routinier zich tijdens de vakantie al klaarstoomde voor het nieuwe avontuur bij de Mannekes, moest hij de eerste weken toch wennen aan het trainingsregime.

De jongens die al langer bij de club zitten, begonnen met een voorsprong

"Ik ben wel iemand met fysieke kwaliteiten, die na een korte vakantie al met een individuele voorbereiding begint. Dat was nu zeker het geval, omdat ik naar een nieuwe ploeg ging. Dan wil je je natuurlijk bewijzen", vertelt Van Hyfte aan Voetbalkrant.com.

"Toch moet ik toegeven dat ik de eerste vier weken heb afgezien. De nieuwe jongens zoals ik moesten wennen aan de manier van werken onder Brys. De jongens van vorig jaar begonnen met een fysieke voorsprong. Die achterstand moesten de nieuwkomers goedmaken."

Twee trainingen per week? Dat brokkelde bij Roda tijdens het seizoen af

Ook nu nog traint Beerschot Wilrijk gemiddeld twee dagen in de week twee keer per dag. Dat gebeurde bij Roda JC veel minder. "In de voorbereiding deden we dat wel, maar eens het seizoen bezig was, brokkelde dat steeds meer af."

"Bij Beerschot Wilrijk hebben 's ochtends regelmatig een uitlooptraining en trainen we in de namiddag wat pittiger. 's Avonds ben je dan wel op je gemak", besluit Van Hyfte.