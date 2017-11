Harbaoui vervangt geschorste Teodorczyk, Trebel start op de bank

Foto: © photonews

Drie interessante duels sluiten zondag speeldag 16 in de Jupiler Pro League af. Om 18 uur staan Anderlecht en KV Kortrijk tegenover elkaar in het Astridpark.

Paars-wit gaf woensdag Bayern München partij in de Champions League. Groot was het ongeloof bij de thuisfans over de drie gemiste kansen van Teodorczyk. Vanavond is de Pool niet van de partij, hij zit een tweede schorsingsdag uit. Verder staat er nog een vraagteken achter de naam van Trebel. De Fransman liep in de Champions League een lichte knieblessure op.

Anderlecht moet winnen om de kloof met Club Brugge op maximaal 9 punten te houden. KV Kortrijk wil dan weer drie gouden punten pakken om afstand te nemen van degradatieconcurrenten KV Mechelen en Eupen. Samen met de Kerels keert ook De Boeck terug naar het voor hem vertrouwde Vanden Stockstadion. Van Loo, Hoxha, Lepoint en Kagelmacher ontbreken nog.

Beleef de wedstrijd nog intenser en volledig LIVE!



Schrijf je in bij UNIBET en ontvang tot €80 euro welkomstbonus! Wed en bekijk je favoriete ploeg live bij Unibet. Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.