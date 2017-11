Westerlo en Beerschot Wilrijk spelen voor de derde keer gelijk en wachten nog steeds op hun eerste overwinning van de tweede periode

Foto: © jan mees

Voor de derde keer op rij speelden Westerlo en Beerschot Wilrijk gelijk tegen elkaar. Losada leek zijn ploeg vanop de stip naar de overwinning te slepen, maar Naessens maakte in de slotminuten nog de gelijkmaker.

Nog maar enkele minuten bezig of het stond al bijna 0-1. Hoffer kon alleen op Van Hout afgaan na een mooie diepsteker van Losada, maar besloot dan naast het doel.

Niets tussen de palen

In dat openingskwartier was het Beerschot Wilrijk dat de wet dicteerde, alleen bleven de kansen uit. Op die manier lieten ze Westerlo zelfs in de wedstrijd komen.

Dat luidde het verdere verloop van de eerste helft in: evenwichtig spel en de wil om iets te tonen, maar geen echte kansen. Er was wel een beetje dreiging, maar niemand kon zelfs een bal tussen de palen krijgen in de eerste 45 minuten.

Déjà vu

Zo hard Beerschot Wilrijk aan de match begon, zo hard begon Westerlo aan de tweede helft. Naessens kreeg meteen goeie mogelijkheden, maar kon ze niet benutten. En dan kregen we vooral meer van hetzelfde: het evenwicht herstelde en we bleven wachten op kansen binnen het kader.

Losada de verlosser... Maar Naessens ook

Het gekadreerde schot kwam er dan toch: Losada bracht zijn ploeg met nog een kwartier te spelen op voorsprong via een penalty, die blijkbaar niet helemaal verdiend was.

Beerschot Wilrijk leek daardoor wel op weg naar de eerste overwinning van de tweede periode, maar in de slotfase knalde Naessens dat aan diggelen na een perfect uitgespeelde aanval. 1-1 was de einduitslag in 't Kuipje.