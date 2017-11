Zeg nu nog eens dat vrouwen niets van voetbal weten? Belgische vrouw wint 25.000 euro met knappe voorspelling!

Foto: © photonews

Anderlecht ging in de Champions League proberen te stunten en u kon daarbij een duit in het zakje doen. Een Belgische vrouw deed het!

Als niemand de zes correcte scores van de Unibet-6 Champions League promotie juist voorspelt, wordt een prijs van €25.000 uitgeraakt aan de speler die het hoogst op het leaderboard eindigt. Of speelster.

Deze week overhandigde Unibet de geldsom aan Waalse vrouw M. P. Vier correcte scores en één juist matchresultaat leverden haar 170 punten op. Een dikke proficiat voor deze mooie voorspelling!

