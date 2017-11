Oostende kan seizoen redden, maar Custovic houdt druk af: "Van de Beker kan je pas dan een doel maken"

Foto: © photonews

Na de dramatische seizoensstart van KV Oostende mochten de ambities wat de competitie betreft al snel de koelkast in. Morgen komt Sint-Truiden op bezoek in de Beker van België, dat is andere koek.

De Beker kan het seizoen nog redden voor de Kustboys, maar daar wil Custovic nog niet té veel druk op zetten. "Die bekermatch zal moeilijk zijn voor iedereen", klonk het bij de oefenmeester van Oostende.

Heel wat wedstrijden op korte tijd -Adnan Custovic

"We spelen heel wat wedstrijden op enkele dagen tijd." Toch dacht hij ook nog even terug aan het avontuur van vorig jaar. "Die finale was het einde van een heel mooi parcours."

Dat eens losjes overdoen zou mooi zijn, maar Custovic houdt de druk resoluut af. "Je kan van de Beker pas een doel maken wanneer je in de halve finale zit."