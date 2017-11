Stuivenberg (ex-Manchester United) bekent: "Ik kijk liever naar City"

Foto: © photonews

Na de zege tegen Huddersfield Town telt Manchester City weer acht punten meer op stadsrivaal en eerste achtervolger Manchester United. Albert Stuivenberg was van 2014 tot 2016 assistent-coach bij the Mancunians.

Ondanks de ruime voorsprong van the Citizens, kan nog alles dit seizoen in de Premier League, gelet op onder meer het drukke programma. Genk-coach Stuivenberg is in Sports Late Night onder de indruk van de ploeg van Pep Guardiola.

"City vind ik wel een heel sterke ploeg hebben dit seizoen. Ze hebben een betere kans dan United, ondanks dat United ook stabiel blijft en hun wedstrijden blijft winnen. Ze voetballen anders dan de stadsgenoot.

Ik heb natuurlijk bij Manchester United gewerkt, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik liever naar Manchester City kijk", besluit Stuivenberg. Hopelijk horen ze dat in Engeland niet", antwoordt De Vlieger met de glimlach.