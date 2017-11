Hanni en co verwenden de Anderlecht-fans nog eens met vier goals: "Sterker uit dan thuis? Dat wilden we veranderen"

Sofiane Hanni was zondag een belangrijke schakel in de 4-0-overwinning tegen KV Kortrijk. De ruime zege tegen de Kerels kwam na de CL-nederlaag tegen Bayern München op een gepast moment.

"Dit doet deugd", reageerde een opgetogen Hanni. "We waren niet bevreesd voor dit duel, maar na een Champions League-match is het nooit makkelijk om weer over te schakelen naar de Jupiler Pro League."

Anderlecht scoorde twee keer in het openingskwart en twee keer in het laatste kwart. "Gelukkig volgde dat tweede doelpunt snel", ging de Algerijn verder. "Nadien leden we enkele keren onnodig balverlies. Bij 2-0 moet je de wedstrijd op slot doen. Dat is ons uiteindelijk goed gelukt."

Vorig seizoen beschikten we over de beste aanval van de competitie, dit jaar zijn we wat minder efficiënt

Hanni en co serveerden de supporters vier knappe doelpunten en nog tal van kansen. "De coach vertelde ons dat we sinds zijn komst beter presteerden op verplaatsing dan thuis. Daar wilden we verandering in brengen met een ruime overwinning."

"Vorig seizoen beschikten we over de beste aanval van de competitie. Dit jaar zijn we wat minder efficiënt. Een zege met vier doelpunten en een clean sheet was voor iedereen mooi meegenomen."