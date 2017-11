Anderlecht maakt werk van jeugd en wil scenario van dit seizoen vermijden

Foto: © photonews

Het was de voorbije weken druk in het bureau van Herman Van Holsbeeck. Er passeerde heel wat jeugdig talent met hun manager om te onderhandelen over een nieuw contract. Opmerkelijk: vooral jongens van de lichting '99 kregen een nieuw voorstel.

Herman Van Holsbeeck gaf onder meer al aan Francis Amuzu, Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers en Sebastien Bornauw een nieuw contract. Alle vier hebben ze één zaak gemeen: het zijn allemaal 18-jarigen.

Niet toevallig, want Anderlecht wil volgend seizoen een beter figuur slaan in de Europa Youth League dan ze dit seizoen deden. De talentvolste spelers worden dan ook langer aan zich gebonden. Ter herinnering: in de Youth League spelen de jongens van de U19.

Belisch jeugdinternational Amuzu verlengde ook al zijn contract.

Bij Anderlecht is dat quasi hetzelfde als de beloftenploeg. Ze komen immers ook allemaal uit in die competitie in de ploeg van Emilio Ferrera en René Peeters. Daarnaast kijkt paars-wit ook nog rond om die lichting te versterken. In die optiek moet ook de transfer van de Ghanees Osman Bukari gezien worden.

Anderlecht speelt dit seizoen met Nelson Azevedo als diepste aanvaller, maar wil ook daar nog versterking. De lichte Azevedo speelt trouwens zonder contract momenteel. De jeugd wordt dus ook fundamenteel aangepakt na het vertrekken van de vorige talentvolle lichting.