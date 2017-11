Twaalfde man van Club Brugge oogst lof: "We waren echt onder de indruk"

Tot twee keer toe een achterstand goedmaken in een felbevochten West-Vlaamse derby, bijzonder knap wat Club Brugge gisteravond liet zien tegen Zulte Waregem. De mentale kracht van de fiere competitieleider lijkt eindeloos en wij vroegen aan T2 Rudi Cossey wat het geheim is achter die veerkracht.

De rechterhand van Ivan Leko benadrukt het aandeel van het de twaalfde man in de comeback tegen Essevee: "Het publiek was een grote steun voor ons. De supporters hebben ons werkelijk naar voren gestuwd gisteravond. Ze gaven veel energie aan het team, we waren op de bank echt onder de indruk. Je zag bijgevolg dat de ontlading enorm groot was bij onze doelpuntenmakers Wesley en Limbombe. De verbale ondersteuning heeft iets losgemaakt bij de spelers, het was echt een heel mooi moment."



Maar er is natuurlijk meer dan het publiek, ook vertrouwen is volgens de assistent van Leko een belangrijke factor: "Als je blijft winnen dan krijg je alsmaar meer vertrouwen. We kunnen tot de laatste minuut blijven gaan en niemand kijkt op een inspanning. Het zit gewoon ook heel goed in de groep. Er zit schwung in en ik zie veel goesting bij de spelers. We gaan altijd vol voor de drie punten, die knappe reeks is bovendien iets dat leeft bij de jongens, bij de supporters en zelfs binnen de hele club. Uiteraard doen we er ook alles aan om de spelers voor elke match op scherp te krijgen."







Het mentale aspect hangt ook nauw samen met het fysieke: "Het aandeel van Ivan Leko is bijzonder groot. We hebben ontzettend hard gewerkt in de voorbereiding en daardoor is iedereen nu conditioneel in orde. Het gaat zelfs nog in stijgende lijn. Jordy Clasie is nu ook fit en daardoor hebben we nog extra mogelijkheden. De wisselspelers vertolken eveneens een belangrijke rol, zie maar de inbreng van Wesley, Dennis en Clasie gisteren."



Cossey wijst uitdrukkelijk op het geheel dat de som der delen overtreft: "We beschikken misschien niet over dé grote talenten, maar kunnen teren op een sterk collectief. Bijkomend voordeel is dat alle linies scoren. We hebben ook uitblinkers die vooraf misschien minder verwacht werden door de buitenwereld. Denk maar aan Brandon Mechele, die veel progressie heeft geboekt. Iederéén draagt evenwel zijn steentje bij aan het succes."