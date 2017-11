Vermaelen scoort punten bij supporters: "Hij leek scherp" en "Geef hem enkele wedstrijden"

Thomas Vermaelen mocht gisteren in de topper tegen Valencia zijn eerste minuten in la Liga spelen dit seizoen. De Belg kreeg het vertrouwen van coach Valverde en beschaamde dat vertrouwen niet.

De Belgische verdediger werkte in het hart van de defensie 90 minuten lang een meer dan degelijke wedstrijd af naast de Fransman Umtiti. Vooraf waren de reacties over zijn debuut gematigd positief bij het tv-kijkend publiek. Tijdens en na de wedstrijd kwam er toch lof voor de prestatie van de Rode Duivel.

I’m actually genuinely surprised with Vermaelen. Solid display in arguably the most important game of the season so far. Match rhythm is important and he looked on point 👌🏼 — FCB News (@fcbnewsofficial) 27 november 2017

Give Vermaelen a few games. He’s good. Needs to get feet wet — B Col (@bcolgan6) 27 november 2017

Vermaelen had a decent game & We are so lucky to have Umtiti. Man what a player. — Bhoomiraj (@MessiFalse9) 27 november 2017