Door prostaatkanker getroffen trainer Sevilla morgen geopereerd: "Datum comeback nog onbekend"

Foto: © photonews

Nieuws dat vorige week insloeg als een bom in de Spaanse voetbalwereld: Eduardo Berizzo, de trainer van Sevilla, lijdt aan prostaatkanker. De 48-jarige coach van de Andalusische club wordt morgen geopereerd, zo valt te lezen op de officiële clubwebsite.

De operatie heeft natuurlijk tot gevolg dat de getroffen Berizzo enige tijd niet zal kunnen coachen. Zijn T2 Ernesto Marcucci zal voorlopig dan ook de honneurs waarnemen. Het is momenteel ook nog niet duidelijk wanneer de trainer van de nummer 5 in de Primera División zijn rentree zal kunnen vieren. Dat hangt volledig af van een al dan niet spoedig herstel.



Vorige week zorgde Sevilla in de Champions League nog voor een halve stunt door een 0-3 achterstand tegen het Liverpool van Rode Duivel Simon Mignolet om te buigen in een onverhoopt 3-3 gelijkspel. Saillant detail: de spelers kregen toen tijdens de rust het slechte nieuws te horen over de precaire gezondheidstoestand van hun coach.