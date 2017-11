Biset begrijpt totaal niet hoe Beerschot Wilrijk een penalty kreeg: "Volgende keer oep mijne freter"

Westerlo en Beerschot Wilrijk hielden elkaar in evenwicht, tot de bezoekers uit het niets een strafschop kregen door hands van Maxime Biset. Zo kon Losada de openingsgoal maken. Maar was het er wel één? De verdediger legt uit wat er precies gebeurde.

"Vanuit mijn standpunt was het geen penalty. De scheidsrechter moet daar eigenlijk over beslissen, maar in dit geval was het volgens mij een derde partij. Wie laat ik in het midden", reageerde Biset.

Geen penalty

Hoe kwam die penalty er nu eigenlijk? "Hij trapt op anderhalve meter van mij, dus ik hou mijn hoofd naar beneden en probeer mijn gezicht te beschermen. Mijn handen waren zeker niet te hoog. Het was een natuurlijke reactie", zucht Biset. "Volgende keer oep mijne freter, om het zo uit te drukken."

Maar meer dan die penaltyfase, legt hij de nadruk elders. "Eerst wil ik de fase daarvoor wel eens zien, want volgens mij was er buitenspel vóór die corner." Al bij al kwam het nog goed, want Naessens maakte enkele minuten voor tijd de verdiende gelijkmaker.