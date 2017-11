Gelegenheidsmiddenvelder Brabec: "Ik was klaar om vervangen te worden tijdens de rust"

Foto: © photonews

Genk-coach Albert Stuivenberg kreeg af te rekenen met pech. Sander Berge is langere tijd out en voor de match tegen Standard viel zijn vervanger Bryan Heynen uit. Jakub Brabec schoof naar het middenveld.

Brabec moest op een voor hem ongewone plaats depanneren. Alhoewel, ongewoon? "Ik heb al op die positie gespeeld bij Sparta Praag", vertelt hij. "Maar het is natuurlijk niet de positie waar ik gewend ben te spelen."

Hij kende een lastige wedstrijd en werd aan de rust vervangen. Terecht, zo oordeelde hijzelf. "Ik ben blij dat ik mocht starten, ik heb geprobeerd om vooral in defensief opzicht te helpen en in positie te blijven."

In de strijd om play-off 1 staat iedereen nog dicht bij elkaar - Jakub Brabec

"Ik was wel klaar om vervangen te worden tijdens de rust. Ik had niet het gevoel dat ik het middenveld nog veel kon bijbrengen en de ploeg had bij die 0-1 meer nood aan en extra aanvaller."

Uiteindelijk verloor Genk en tuimelde het uit de top zes. "De teleurstelling is best wel groot, maar in de strijd om te top zes staat iedereen wel heel dicht bij elkaar."