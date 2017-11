De onverwachte sterkhouder van Club Brugge: "Ik ben er zelf ook door verrast!"

Foto: © photonews

Zestien wedstrijden ver en Brandon Mechele heeft nog geen minuut gemist in de competitie. Wie dat voorspeld had voor het seizoen is alvast een straffe! Mechele kwam immers met weinig hoge verwachtingen terug naar Brugge.

Mechele scoorde daarbij ook nog eens drie goals en is achteraan een rots in de branding, zeker nu Poulain nog niet zijn beste niveau bereikt. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan STVV en zijn grootste voordeel was dat ook Ivan Leko naar Brugge trok. Die kende de boomlange verdediger en gaf hem meteen zijn vertrouwen.

Op Twitter werd gisteren geopperd: "Wie denkt nog aan Engels? Mechele ja!" Het is maar één voorbeeld van de weg die hij heeft afgelegd. De jeugdfoutjes zijn grotendeels uit zijn spel. "Dat ik alles speelde? Ik ben er zelf door verrast", lachte Mechele gisteren na de match tegen Zulte Waregem.

Appreciatie

Het grote ongewisse was het begin dit seizoen. "Ik wist inderdaad niet aan wat ik me moest verwachten toen ik terugkeerde, maar dit overtreft het wel. Ik heb hard gewerkt en geef me altijd voor de volle honderd procent als ik op het veld sta. En de coach apprecieert dat", gaf hij zijn simpele verklaring.