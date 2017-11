3 redenen waarom de Belgische coëfficiënt een historisch dieptepunt kent dit seizoen

Foto: © photonews

Van de hemel naar de hel, zo kan parcours in Europa van de voorbije twee seizoenen van onze Belgische ploegen beschreven worden. Vorig jaar vierde de Belgische coëfficiënt hoogtij, terwijl we nu een historische depressie kennen. Hoe valt zo'n plotse teloorgang te verklaren?

Vorig seizoen was het beste Belgische seizoen ooit in Europa. Anderlecht, Genk en Gent overwinterden toen in de Europa League en Genk haalde zelfs de kwartfinale. We sprokkelden maar liefst 12.500 punten, een absoluut record.

Dit seizoen lijkt het er sterk op dat er na Nieuwjaar geen Belgische ploegen meer op het Europese toneel zullen acteren. Zulte-Waregem is uitgeschakeld en Anderlecht heeft een mirakel nodig, wil het nog die derde plaats pakken in zijn Champions League-poule. We verzamelden slechts 1.800 punten en moeten daardoor voetbalkneusjes als Litouwen, Albanië en Liechtenstein voor ons dulden. Hoe komt het dat het zo moeizaam gaat dit seizoen?

Zware loting

Gent, Oostende en Club Brugge werden al uitgeschakeld voor het Europese seizoen goed en wel begonnen was. De loting was dan ook niet van de poes. Oostende trof topclub Olympique Marseille in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Club Brugge kwam tegen het verrassend sterke Basaksehir uit. Enkel Gent lootte met het Oostenrijkse SCR Altach een haalbare kaart, maar werd desondanks uitgeschakeld.

Ook de pouleloting van Anderlecht en Zulte-Waregem was zwaar. Bayern München en PSG zijn wereldtop. Celtic, Lazio Roma en Nice zijn stuk voor stuk kleppers.

Aanpassingsperiode en vormcrisis

Club Brugge stond voor een aanpassingsperiode na het vertrek van succescoach Michel Preud'homme. Nieuwbakken trainer Ivan Leko had tijd nodig om zijn spelers te laten wennen aan zijn nieuwe systeem, maar had die niet. De wedstrijden tegen Basaksehir en AEK Athene kwamen te vroeg en Club ging roemloos onderuit.

Gent kende dan weer een zeer moeilijk seizoensbegin. Enkele sterkhouders kampten met een vertrouwenscrisis. Gevolg? De uitschakeling tegen het onbekende Altach. Pas na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck en de intrede van Yves Vanderhaeghe sloeg de Gentse motor terug aan.

Play-offs?

Over de invloed van de play-offs op de Europese prestaties is al veel gezegd en geschreven. Filip Joos beweerde vorig jaar in Extra Time dat door het systeem met de play-offs we meer topmatchen hebben en zo het niveau van onze competitie heeft verhoogd.

Vincent Mannaert liet onlangs dan weer optekenen dat door de play-offs de ploegen vermoeid uit die competitie komen en niet de tijd hebben om de batterijen terug op te laden door de vroege start van de Jupiler Pro League in de zomer.