Terugkeer Butelle in de maak? "Echt helemaal weg is hij nooit geweest"

Foto: © Photonews

Ondanks de zege tegen Zulte Waregem blijft Club Brugge met een keepersprobleem zitten na de blunder van Guillaume Hubert. Een terugkeer van vierde doelman Ludovic Butelle lijkt ineens erg waarschijnlijk.

Ei zo na kostte de blunder van de Club-doelman de thuisploeg de drie punten, maar Wesley en Limbombe in de slotminuten brachten alsnog de verlossing. Butelle, eigenlijk op overschot bij blauw-zwart, lijkt zijn verloren plaats in doel weer op te kunnen eisen. "Hij is er mentaal klaar voor", klinkt het

Daar zijn de fans het over eens, die zijn naam scandeerden, en de spelers ook. "Ludo traint goed. Hij had misschien even een dipje, maar echt helemaal weg is hij nooit geweest. We zullen wel zien hoe Guillaume nu met zijn fout omgaat en wie donderdag in doel staat", aldus Mechele.

Ook Denswil is de mening toegedaan dat Butelle donderdag gewoon in doel kan staan. "Ik denk dat de trainer dat vorige week duidelijk heeft laten blijken in de pers. Hij wil elke training laten zien dat hij er graag bij wil zijn. Het is aan de trainer nu om de keuze te maken", besluit de verdediger.