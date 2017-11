Westerlo zit aan negen matchen zonder winst : "Dat is al drie maanden ons probleem"

Zondag kon Westerlo in extremis nog een verdiend punt uit de brand slepen tegen Beerschot Wilrijk, maar het is toch alweer tien wedstrijden geleden dat de Kemphanen nog eens konden winnen. Trainer Vedran Pelic komt steeds meer onder druk te staan.

Na affluiten heerste er bij de spelers vooral opluchting, maar de supporters dachten er anders over. 'Pelic buiten!' begonnen zij te scanderen. Daar wou de trainer achteraf niets over kwijt, over de match zelf wel.

"Als één ploeg verdient om te winnen, dan waren wij het. Niet zozeer op het vlak van kansen, maar intenties", zegt Pelic. "Gelukkig draait het uiteindelijk toch nog goed uit en pakken we een verdiend punt."

Zoals elke week zat het geluk weer tegen ons - Vedran Pelic

De (onverdiende) penaltygoal van de bezoekers kwam uit de lucht vallen. "Twee thuiswedstrijden na elkaar krijgen we exact dezelfde penalty tegen. Dat was hun enige doelpoging tussen de palen. Maar oké, nu maakt het niks meer uit."

Voorlaatste en al zo lang zonder overwinning... "Opnieuw zo het deksel op de neus krijgen, dat kruipt in de hoofden", geeft hij toe. "De weerbaarheid was er nochtans. Mijn ploeg doet zijn best, alleen loont dat niet en dat is al 3 maanden ons probleem."