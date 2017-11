🎥 Hét bewijs van de topsfeer bij Oostende: bankzitter Rozehnal draait rollen om en interviewt persverantwoordelijke

Foto: © KVO

Bij KV Oostende zit de schwung er opnieuw helemaal in. Het slechte seizoensbegin is al bijna helemaal vergeten en de sfeer in de kleedkamer is top, daar zagen we zaterdagavond een heel mooi voorbeeld van.

David Rozehnal nam in de mixed zone plots de microfoon in de hand en besloot persverantwoordelijke Bram Keirsebilck te interviewen. Het leverde een mooi filmpje op.

Niet meteen de interactie zelf was zo opvallend, wél dat een speler die niet of amper aan spelen toekomt, toch op die manier meegaat in de opwaartse spiraal van de Kustboys. Het voorbeeld dat de dynamiek onder Custovic drastisch veranderd is. KV Oostende is nu vijf wedstrijden ongeslagen en opnieuw op weg naar boven.

