Dury zag het grote verschil tussen Club Brugge en Zulte Waregem

Foto: © photonews

3 op 24, het is het trieste bilan van Zulte Waregem, dat stilaan play-off 1 mag gaan vergeten. Of ze moeten zich snel herpakken. In Brugge zag het er even naar uit dat ze gingen uitpakken met een stunt, maar de leider leek toch nog een maat te sterk.

Francky Dury zag het grote verschil tussen de twee ploegen. "Zij zijn de leider en spelen met enorm veel vertrouwen, dat zag je wel op het einde", aldus Dury. "Wij hadden 3 op 21 en dat zag je ook", haalde hij de situatie aan waarin ze zitten.

Dury was wel eerlijk. "Kijk, we verdienden het niet om te winnen, maar we deden wel lang mee voor de zege. In de eerste helft stonden we goed en waren onze acties goed. In de tweede helft was dat niet het geval. We verloren alle duels. En op het einde deden Wesley en Dennis ons enorm veel pijn met hun gestalte, explosiviteit en techniek."