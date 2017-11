Eden Hazard, die het hard te verduren krijgt tijdens wedstrijden: "Wil niet aangetrapt worden op training"

Foto: © photonews

Eden Hazard krijgt het tijdens de wedstrijden steeds hard te verduren en moet heel wat trappen incasseren. Op training wil hij het dan ook wat rustiger houden, zodat hij hiervan kan herstellen.

Eden Hazard is één van de spelers waarop de meeste fouten worden gemaakt en na zijn enkelblessure is hij toch wat voorzichtiger geworden wanneer hij nog wat last ondervindt van trappen die hij tijdens de wedstrijd heeft moeten incasseren. Zo probeert hij het rustig te houden op de trainingen.

"Bescherm ik mijn benen tijdens de training? Zeker! Om eerlijk te zijn geef ik niet alles op training", sprak Hazard tegen Evening Standard. "Wanneer we rondo’s doen, vliegen sommigen er als gekken in. Maar ik wil niet aangetrapt worden op training. Ik probeer daar wat te recupereren."

"Wanneer ik op het veld sta, incasseer ik inderdaad veel trappen", gaat Hazard verder. "Maar dat hoort er nu eemaal bij. Na elke match heb ik bloeduitstortingen of blauwe plekken en soms heb ik er last van. Ik onderga veel fouten. Vooral mijn enkel wordt geviseerd."

"Tijdens een seizoen krijgen we ook niet zoveel rustmomenten en daarom bouw ik tijdens de training wat rust in, zodat ik tijdens de wedstrijden weer alles kan geven. Ik doe er alles aan om mijn lichaam zo goed en zo kwaad mogelijk voor te bereiden op training. Ik weet dat ik stevig op mijn benen sta en daar werk ik ook aan", aldus Hazard.