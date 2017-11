Angban bekent schuld na vermijdbare tegentreffer, trainer Clement springt voor hem in de bres

Waasland-Beveren maakte aanspraak op een punt of zelfs meer tegen Charleroi, maar verloor uiteindelijk met 0-2. Vooral de tweede goal kon vermeden worden. Middenvelder Victorien Angban schoof uit na een terugspeelbal en zo kon Rezaei de score verdubbelen.

"Puur voetballend waren we minstens de evenknie", aldus de Ivoriaan, die de schuld volledig op zich nam. "We zaten in de wedstrijd tot mijn fout. Dat brak de veer."

Van 0-1 konden we nog terugkomen, die 0-2 was er een beetje te veel aan.

"Toegegeven, het was een fout van mij. Ik heb de bal wel nog lichtjes aangeraakt, maar die schoof weg en ik geraakte er niet meer aan", zei Angban.

Niet zijn fout

Toch schoof trainer Philippe Clement de schuld door naar iemand anders. "Rudy (Camacho) had die bal niet moeten geven. Als je de beelden herbekijkt, zal je zien dat Angban te kort gedekt stond."