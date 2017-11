Aan interesse geen gebrek voor Ancelotti, ook van WK-ganger

Foto: © Photonews

Na zijn ontslag bij Bayern München kan Italiaans trainer Carlo Ancelotti op flink wat interesse rekenen. De kans lijkt bestaande dat hij in de zomer actief is op het WK in Rusland.

Niet met Italië, want de Squadra Azzura wist zich niet te kwalificeren. Wel mogelijk met Saoedi-Arabië, dat ook al polste bij Michel Preud'homme. Onder de Nederlander Bert Van Marwijk kwalificeerde het land zich voor het WK. Doordat de onderhandelingen over een verlengd verblijf niet naar wens verliepen, stapte die laatste op.

Ook zijn opvolger Edgardo Bauza hield het niet lang vol, waardoor het land nu uitkomt bij Ancelotti, weet Premium Sport. Naar verluidt zou ook Kroatië wel oren hebben naar een samenwerking met Ancelotti.

Eerder werd de ex-coach van Bayern München in eigen land al genoemd tot gedoodverfde favoriet om de ontslagen Ventura op te volgen.