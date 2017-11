Canesin wil revanche in de Beker: "Die gemiste penalty spookt nog steeds door mijn hoofd"

In de Beker van België zitten enkel nog eersteklassers en dus is het vanaf de achtste finales meteen van moeten. Ook voor Oostende, dat nog iets wil rechtzetten.

Na een wedstrijd vol dramatiek ging Oostende er in de strafschoppenreeks aan de druk onderdoor. Onder meer Fernando Canesin, dit weekend nog de uitblinker, miste. Daar wordt hij nog steeds mee wakker.

Als ik Zulte Waregem in Europa zie, denk ik nog steeds dat wij daar moesten staan -Fernando Canesin

"Die penalty die ik miste, zit nog steeds in mijn hoofd. Als ik Zulte Waregem in de Europa League zie spelen, denk ik nog altijd dat wij daar hadden kunnen en moeten staan."

Tegen Sint-Truiden moet het er dus meteen op zijn voor de kustploeg. "We willen er alles aan doen om door te gaan. We kunnen er ook ons seizoen mee redden, al is het niet uitgesloten dat we in de competitie niets meer kunnen doen."